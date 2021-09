Italbici d’oro agli Europei, Colbrelli trionfa a Trento - Tuttoggi

TRENTO (ITALPRESS) – Sonny Colbrelli è il nuovo campione europeo di ciclismo. Sulle strade di Trento, nella prova in linea che ha chiuso la rassegna continentale, il corridore azzurro la spunta sul belga Remco Evenepoel.

Prosegue, dunque, la striscia vincente degli italiani nella gara Uomini Elite degli Europei. Colbrelli trionfa in una Piazza Duomo gremita di gente conquistando la vittoria più importante della sua carriera: il bresciano è riuscito a resistere alle fiammate di Remco Evenepoel sulla salita di Povo, regolando il giovane belga nel testa a testa allo sprint. Medaglia di bronzo per il transalpino Benoit Cosnefroy. Per l’Italia è il quarto titolo Europeo consecutivo con quattro atleti diversi nella prova in linea Uomini Elite: Colbrelli succede nell’albo d’oro a Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (2019) e Giacomo Nizzolo (2020).

