Presso l’headquarter di Airbus a Tolosa l’aereo, dedicato a Gelindo Bordin ,ha volato in fase di crociera per completare il ciclo propedeutico all’entrata nell’operativo della Compagnia. Arriverà nella flotta a giugno per servire le rotte di lungo raggio e i nuovi collegamenti intercontinentali nella stagione estiva. ads/gsl (Fonte video: Ita Airways)