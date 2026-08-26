Ita Airways, Pappalardo "Rotte internazionali per migliorare la competitività" - Tuttoggi.info

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Ita Airways, Pappalardo “Rotte internazionali per migliorare la competitività”

ItalPress

Ita Airways, Pappalardo “Rotte internazionali per migliorare la competitività”

Mer, 26/08/2026 - 14:03

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RIMINI (ITALPRESS) – “Ogni collegamento verso l’estero non è solo un collegamento di punti geografici, ma è anche un modo per
migliorare la competitività del sistema Paese Italia e, di conseguenza, la competitività delle nostre aziende”. Lo ha detto
all’agenzia Italpress il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, al Meeting di Rimini. “Abbiamo una grande attenzione
al network nazionale, perché abbiamo il compito di unire l’Italia, ma anche una grandissima attenzione al network internazionale e in
particolare intercontinentale”, ha spiegato Pappalardo.

xi5/col4/azn

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