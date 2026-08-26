Ita Airways, Pappalardo "Rotte internazionali per migliorare la competitività" - Tuttoggi.info

RIMINI (ITALPRESS) – “Ogni collegamento verso l’estero non è solo un collegamento di punti geografici, ma è anche un modo permigliorare la competitività del sistema Paese Italia e, di conseguenza, la competitività delle nostre aziende”. Lo ha dettoall’agenzia Italpress il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, al Meeting di Rimini. “Abbiamo una grande attenzioneal network nazionale, perché abbiamo il compito di unire l’Italia, ma anche una grandissima attenzione al network internazionale e inparticolare intercontinentale”, ha spiegato Pappalardo.

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