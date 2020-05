Istituto Sanita' "Coronavirus non e' cambiato, fase 2 e' molto delicata" - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “La fase due e’ molto delicata, abbiamo aperto qualche attivita’ perche’ e’ giusto che il paese riparta, ma non e’ che il virus abbia cambiato le sue caratteristiche e le modalita’ di contagio”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’, Silvio Brusaferro, nel corso di una conferenza stampa.

“Se mettiamo in atto azioni di rilassamento questo puo’ facilitare la nuova circolazione del virus – ha aggiunto Brusaferro -. A 4 giorni dall’inizio della fase due e’ difficile fare un bilancio, per capire qual e’ stato l’impatto si deve aspettare la prossima settimana. L’appello e’ quello certamente di poter uscire, ma sempre rispettando le regole del distanziamento, dobbiamo imparare a vivere con questo virus”.

