Istituto “Rosselli – Rasetti”, accordo con l’Ufficio delle Dogane di Perugia

“Questo accordo riveste un’importanza strategica per il nostro Istituto, sempre attento alla necessità di qualificare i diplomati attraverso una forte personalizzazione del curriculum in uscita affinché lo stesso sia spendibile nel mondo del lavoro e delle professioni e rappresenti, in modo efficace, le competenze di indirizzo e le abilità specifiche acquisite dagli studenti. Ciò al fine di ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro e dare ai giovani neodiplomati il giusto riconoscimento della qualità professionale maturata” ha dichiarato a margine della firma la Dirigente dell’Istituto, prof.ssa Eleonora Tesei.

“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da sempre rivolge la massima attenzione agli studenti di ogni grado, come dimostra anche il recente avvio di due corsi universitari con l’Unipg in tema di accise e dogane. Sono contento di questa firma con il “Rosselli-Rasetti”, uno degli Istituti più prestigiosi dell’Umbria, per la quale ringrazio la Dirigente professoressa Tesei e i professori Tiziana Marcarelli e Nicola Cittadini che hanno collaborato in maniera esemplare con i miei collaboratori di Perugia costruendo questo Accordo che risulterà di sicuro interesse per la crescita di entrambe le Istituzioni e degli stessi studenti, futuri protagonisti della nostra società” ha aggiunto il Direttore Territoriale dott. Roberto Chiara.

L’intesa raggiunta con l’Istituto Omnicomprensivo Rosselli – Rasetti, che ospita oltre mille studenti, provenienti anche dalla provincia di Arezzo e Siena, si affianca così all’altro percorso formativo concluso nel 2022 dal Direttore Territoriale dott. Roberto Chiara con la Dirigente del Liceo Scientifico “Gandhi” di Narni (Terni), prof.ssa Graziella Cacafave.