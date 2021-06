Istituto Foligno 3, grande successo per i progetti Erasmus +

I grandi risultati prodotti dai progetti Erasmus+ previsti a scuola

Con la fine delle lezioni, nell’Istituto Comprensivo Foligno 3, si sono conclusi anche i due progetti Erasmus + “The Young Travelers of Europe” e “Healthy Steps to better future “ che hanno visto coinvolti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria .

L’Europa entra a scuola

Con l’attuazione di questi progetti si è introdotta nel curriculum della scuola la dimensione europea; è stato possibile migliorare ed ampliare l’offerta di opportunità di apprendimento ed accrescere così la motivazione allo studio. Si sono potuti affrontare temi importanti, condividere e confrontare con partner europei idee, pratiche e metodi. Conoscere ed apprezzare culture, tradizioni, lingue e religioni diverse dalle proprie ed allargare così gli orizzonti culturali ha favorito lo sviluppo di competenze sociali e promosso l’inclusione. Le competenze digitali e le competenze linguistiche sono state sviluppate o potenziate attraverso esperienze autentiche. E’ stato favorito lo spirito di impresa, la creatività e l’iniziativa personale.

Le attività effettuate

Molteplici sono state le attività effettuate e le esperienze che gli alunni hanno vissuto. Per quanto riguarda il progetto “Healthy Steps to better future “ ,che aveva come obiettivo finale l’acquisizione di un corretto stile di vita, in alcune attività, sono stati coinvolti anche i genitori ed i nonni.

Formazione anche per i docenti

In questo ultimo anno i ragazzi hanno preso parte anche a diverse videoconferenze durante le quali hanno potuto conversare con i loro coetanei dei paesi partner, condividere pensieri, emozioni e confrontare anche le diverse usanze e tradizioni. A causa della pandemia, non è stato possibile effettuare tutte le mobilità previste dai progetti, le ultime sono state infatti sostituite con meeting online. Anche in questa modalità, gli incontri sono stati comunque per i ragazzi esperienze significative ed emozionanti. La partecipazione a tali progetti ha favorito anche la crescita personale e professionale dei docenti.