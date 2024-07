'Israele Stato psicopatico', ecco il saggio postato da ospite convegno Boldrini & Co - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Ciò di cui abbiamo bisogno è riconoscere Israele come uno psicopatico collettivo, e studiare l'origine di questo carattere nazionale unico. È una questione di sopravvivenza per il mondo". Questo è uno dei passaggi del saggio di Laurent Guyénot dal titolo "La psicopatia biblica di Israele", brano citato su , ex Twitter, lo scorso 16 marzo dall'avvocato Nicola Quatrano, che martedì sarà ospite alla Camera dei deputati del convegno organizzato in collaborazione con l'Intergruppo parlamentare per la Pace tra la Palestina e Israele e che vedrà come relatori, tra gli altri, Laura Boldrini (Pd), Stefania Ascari (M5S) e Franco Mari (Avs). "Sostiene Guyénot, a proposito della psicopatia biblica di Israele, che il tratto più caratteristico dello psicopatico è la completa assenza di empatia e, di conseguenza, di inibizione morale nel nuocere agli altri, unita alla sete di potere", le parole postate da Quatrano a corredo di una foto della senatrice a vita Liliana Segre, superstite e testimone dell'Olocausto.

Nel saggio menzionato da Quatrano, disponibile sul sito ossin.org, Guyénot definisce lo Stato ebraico "lo psicopatico tra le nazioni": Israele, scrive l'intellettuale francese, "agisce nei confronti delle altre nazioni nello stesso modo in cui uno psicopatico agisce nei confronti dei suoi simili". "Considerando l'assoluta ipocrisia di Israele, la disumanizzazione dei Palestinesi e la sua straordinaria capacità di mentire e manipolare, abbiamo a che fare con uno psicopatico", si legge in un altro passaggio del brano. Guyénot poi rincara: "La psicopatia collettiva di Israele non è genetica, è culturale, ma si è formata in tempi molto antichi, e quindi è radicata nel subconscio ancestrale (qualunque cosa sia): in ultima analisi, proviene dal dio geloso inventato dai Leviti per tenere sotto controllo le tribù affamate che partirono alla conquista della Palestina circa tremila anni fa. Per nascita, Israele è la nazione del dio psicopatico".

L'invito di Quatrano al convegno di martedì è finito nel mirino di Fratelli d'Italia: "Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, presidente della Commissione, per i vergognosi attacchi e le parole, da condannare, che Quatrano le ha rivolto sui social", scrivono in una nota i componenti di Fdi della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, esprimendo la loro solidarietà a Liliana Segre. "Aspettiamo l'indignazione a reti unificate di La7, Repubblica, opinionisti e dispensatori vari di 'legittimità democratica'", attacca invece Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Alla conferenza stampa di martedì, organizzata da Aoi, Arci, Assopace Palestina e Amnesty International, interverrà Shawan Jabarin, direttore della ong palestinese Al-Haq, nell'ottobre 2021 accusata da Israele, insieme ad altre 5 ong, di essere una "organizzazione terroristica". Accuse sempre negate da Jabarin, che in passato fu anche audito dal Comitato per i diritti umani della Camera, allora presieduto dalla Boldrini.