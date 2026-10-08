Israele, Sa'ar "Chiuso il consolato britannico a Gerusalemme" - Tuttoggi.info

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Abbiamo stabilito un principio chiaro: non è possibile agire contro Israele senza che Israele adotti contromisure adeguate. In questo spirito, sono stati attuati tutti i provvedimenti che ho annunciato l’8 settembre: espulsione dei rappresentanti britannici dal centro internazionale di coordinamento degli aiuti per Gaza situato a Kiryat Gat; cessazione delle attività britanniche per l’addestramento delle forze di sicurezza dell’Autorità Nazionale Palestinese in Giudea e Samaria; divieto di ingresso in Israele per dodici funzionari pubblici e cittadini britannici coinvolti in attività antisemite e anti-israeliane, nonché per coloro che negano l’esistenza stessa dello Stato di Israele; chiusura definitiva delle attività del Consolato britannico a Gerusalemme a partire da oggi, con la conseguente rimozione dell’insegna consolare”. Lo annuncia il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Sa’ar.

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(fonte video Ministero degli Esteri di Israele)