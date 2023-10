BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo. Hamas è un’organizzazione terroristica. Non rappresenta le legittime aspirazioni del popolo palestinese. Non offre soluzioni. Offre spargimenti di sangue”. Lo ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, intervenendo a una manifestazione a sostegno di Israele dopo gli attacchi di Hamas.

sat/gsl (Fonte video: Parlamento Europeo)