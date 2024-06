Israele-Gaza, raid nel campo di Nuseirat. Ospedale Al-Aqsa: "Almeno 55 morti" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Almeno 55 palestinesi sono stati uccisi e decine feriti nei raid aerei israeliani nel campo di Nuseirat e altre aeree nel centro della Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche dell’Al-Aqsa Hospital di Deir Al-Balah. Secondo testimoni palestinesi, gli israeliani hanno attaccato con grande potenza di fuoco per attaccare il campo di Nuseirat, dove sono stati condotti i raid per la liberazione dei quattro ostaggi.

Israele non può imporre le sue scelte su Hamas, che non accetterà un accordo senza la sicurezza per i palestinesi, ha detto il leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Secondo quanto riporta al Jazeera, Haniyeh ha detto che le forze israeliane continuano “i massacri del nostro popolo” e anche dopo che l’Onu ha inserito Israele nella ‘lista nera” per violare i diritti dei bambini, il mondo è ancora “incapace di mettere fine a una guerra di stermino a cui è soggetto il nostro popolo”.