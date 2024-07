(Adnkronos) – Un uomo armato di coltello ha ferito in modo grave due persone in un centro commerciale di Karmiel in Galilea, in Israele. Lo riferisce il centro di ambulanze Magen David Adom spiegando che le vittime sono due ventenni che sono stati trasportati d’urgenza al Galilee Medical Center a Nahariya. Il Times of Israel parla di sospetto attacco terroristico.