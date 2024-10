Israele, attacco a Iran: raid su Teheran. Esplosioni a Damasco e Beirut - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Israele colpisce Teheran, capitale dell'Iran. Le forze di difesa israeliane (Idf) oggi 26 ottobre hanno compiuto raid in risposta all'attacco missilistico condotto dall'Iran il primo ottobre e a tutte le azioni che Teheran ha compiuto dal 7 ottobre 2023.

"In risposta a mesi di continui attacchi dal regime iraniano contro lo Stato di Israele, sono in corso bombardamenti mirati su obiettivi militari in Iran da parte delle forze di difesa israeliane", l'annuncio del portavoce delle Idf, Daniel Hagari.

"Il regime iraniano e i suoi alleati nella regione attaccano incessantemente Israele dal 7 ottobre – su sette fronti – anche con attacchi diretti dal suolo iraniano". In questo contesto, "come ogni altro Paese sovrano al mondo, lo Stato di Israele ha il diritto e il dovere di rispondere. Le nostre capacità difensive e offensive sono pienamente mobilitate. Faremo tutto il necessario per difendere lo Stato di Israele e il popolo di Israele".

A Teheran e nella città di Karaj, secondo i media iraniani, segnalate almeno 5 esplosioni, anche nell'area dell'aeroporto Khomeini.

Nelle stesse ore, nuovo raid israeliano su Beirut: almeno 6 morti nella capitale del Libano. Sarebbero 7 i feriti, secondo quanto riferisce il governo libanese dopo l'attacco aereo.

Vengono segnalate esplosioni anche in Siria, a Damasco e nella città di Homs.

La Casa Bianca, riferisce Fox News, è stata informata da Israele pochi minuti prima dell'attacco.

I funzionari della difesa degli Stati Uniti non hanno commentato l'azione israeliana subito dopo i raid. Gli Stati Uniti nelle ultime settimane hanno esercitato un pressing per evitare che la risposta israeliana all'attacco del primo ottobre prendesse di mira i siti nucleari o petroliferi iraniani.