Israele amplia zona cuscinetto a Gaza, estesa operazione di terra - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – L’Idf ha reso noto di aver esteso l’operazione di terra nel nord della Striscia di Gaza per consolidare e ampliare la zona cuscinetto. I soldati israeliani sono ora operativi nel quartiere di Shejaiya, nell’est di Gaza City. Per i civili sono stati aperti dei corridoi per lasciare la zona “per la loro sicurezza”.

L’annuncio sull’estensione delle operazioni a Gaza era arrivato il 2 aprile scorso dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz. L’obiettivo è conquistare “vaste aree”, dopo aver ripreso l’offensiva. L’operazione di Israele nella Striscia di Gaza “si sta espandendo per distruggere e liberare l’area dai terroristi e dalle infrastrutture terroristiche, e per conquistare ampie aree che saranno incorporate nelle zone di sicurezza israeliane”, ha dichiarato in un comunicato.

Un drone israeliano avrebbe intanto colpito abitazioni civili a Sidone, nel sud del Libano, provocando la morte di tre persone. Il canale vicino a Hezbollah Al Mayadeen ha reso noto che una delle vittime sarebbe l’importante esponente di Hamas Hassan Farhat.