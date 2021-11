Isola “Un ruolo chiave per tutte le mescole” - Tuttoggi

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – “L’alto livello di evoluzione della pista unita a temperature nella media hanno rimesso in gioco la soft come opzione per la Sprint Qualifying. La velocità extra della soft potrebbe aver aiutato all’inizio, infatti la Mercedes di Bottas e la Ferrari di Sainz hanno fatto ottime partenze portandosi nelle prime due posizioni. Si è poi trattato di gestire la soft nelle fasi successive della gara, cosa che Bottas ha fatto brillantemente andando a vincere la Sprint Qualifying così da scattare in pole per il Gran Premio”. Così Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, dopo la qualifica sprint del Gp del Brasile. “Per domani, visto che le temperature della pista dovrebbero essere più calde, ci aspettiamo quella che in teoria dovrebbe essere una gara a due soste con tutte le mescole in grado di ricoprire un ruolo chiave – ha aggiunto Isola – Sia la mescola soft che quella medium sono state ampiamente utilizzate durante la Sprint Qualifying e i team hanno adottato strategie diverse, quindi stasera ci saranno molti dati da analizzare”.

(ITALPRESS).