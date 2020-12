Isola “Ridotto il divario tra le mescole” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Con un giro così corto e i piloti tutti molto vicini, i distacchi sono meno significativi rispetto al solito: di conseguenza, anche il divario tra le tre mescole è ridotto”. Questo il commento di Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing di Pirelli, al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Sakhir. “Dato che questo layout rappresenta in effetti una novità, oggi per i team era particolarmente importante raccogliere quanti più dati possibili, per confrontare le prestazioni di tutte e tre le mescole e formulare la strategia ottimale – sottolinea Isola – Abbiamo visto dei livelli di degrado inferiori rispetto allo scorso fine settimana qui in Bahrain. Di conseguenza, la mescola C4 soft può essere utilizzata maggiormente rispetto a quanto fatto lo scorso weekend, su un tracciato più lungo. In Formula 2 la nomination è cambiata, con la mescola soft scelta insieme alla hard. La differenza di velocità e durabilità tra queste due mescole influirà pesantemente sulla strategia di gara. Come abbiamo visto oggi, il traffico è da considerarsi a tutti gli effetti un problema – conclude Isola – e potrà incidere sulla qualifica di domani”.

(ITALPRESS).