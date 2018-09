Isola Polvese, un pieno di benessere camminando con il Piedibus

Il Piedibus del Ben Essere Speciale approda a Isola Polvese. Domenica 9 settembre la salute cammina nella natura in armonia tra storia e poesia.

Una nuova edizione con un percorso storico-naturalistico adatto a tutte le età, arricchito da soste laboratoriali.

L’evento, organizzato dalla USL Umbria 1, in collaborazione con Cittadinanzattiva Umbria, Arpa Umbria e altre realtà del territorio, si pone l’obiettivo di offrire ai partecipanti l’occasione di assaporare la bellezza della natura e delle persone, favorendo relazioni, integrazione e sviluppo del senso di appartenenza al territorio, oltre al recupero di “spazi e tempi” per stare insieme.

“È stata scelta la Polvese – spiega Erminia Battista, dirigente medico Usl Umbria 1 – perché questa edizione speciale è nell’ambito della festa regionale di Cittadinanzattiva, da sempre parte della Rete promozione salute, in collaborazione con Arpa, che sull’isola ha il centro di educazione ambientale. Il Piedibus intercetta i ‘bisogni profondi’ delle persone e si ispira alla visione ‘salutogena’, ovvero alla ricerca delle fonti di Salute da potenziare, piuttosto che i fattori di rischio da contrastare. In questo evento – conclude Battista – abbiamo voluto mettere molti elementi fonte di salute, come la natura, la cultura, la storia, ma anche la poesia, la musica, il divertimento, il movimento e le emozioni, proprio con l’intenzione di riportare nella nostra società qualcosa di essenziale per il ‘cuore’ umano”.

Nel dettaglio il programma della giornata prevede alle ore 9.20 l’imbarco dal molo di San Feliciano, alle 10 la partenza dell’itinerario storico-naturalistico e alle 13 il pranzo al sacco o nei locali presenti sull’isola. Nel pomeriggio dalle 15 l’incontro con Franco Arminio nell’ex Convento degli Olivetani, sede Centro Cambiamento Climatico e Biodiversità in ambiente lacustre di Arpa Umbria. A seguire canti popolari con Massimo Liberatori, cantautore e cantastorie, e Gianluca Bibiani alla fisarmonica.

Alle 18,10 imbarco e ritorno da isola Polvese.

