Isola “Pista impegnativa, gestione gomme fondamentale” - Tuttoggi

“Il primo Gran Premio della storia disputato al Mugello verrà ricordato a lungo dai tifosi per via delle sue tre partenze, un egual numero di safety car, i molti pneumatici utilizzati e i molti colpi di scena per tutta la durata della gara”. Così il responsabile F.1 e Car Racing della Pirelli, Mario Isola, al termine del Gp Toscana vinto da Lewis Hamilton. “Su una pista estremamente impegnativa per i pneumatici e con temperature elevate, Mercedes ha dominato dall’inizio alla fine, ma le strategie sono state chiaramente influenzate dagli eventi. L’elevato numero di incidenti ha anche lasciato molti detriti di carbonio sulla pista – ha aggiunto Isola -. La gestione delle ripartenze e quella dei pneumatici è stata fondamentale in questo lunghissimo pomeriggio. Tutti i piloti hanno fatto un lavoro fantastico nonostante l’enorme pressione, offrendo uno spettacolo imprevedibilmente emozionante per il secondo fine settimana consecutivo in Italia”.

