Isola Maggiore, colla nelle serrature delle case. I residenti: "Il Comune non allaccia la videosorveglianza" - Tuttoggi.info

Gli isolani da 10 anni hanno comprato le telecamere di videosorveglianza, ma le amministrazioni comunali di Tuoro sul Trasimeno non hanno mai provveduto all’allaccio dell’elettricità

Vandali in azione a Isola Maggiore: diverse abitazioni sono di fatto inagibili dopo che ignoti hanno riempito di colla le serrature dei portoni d’ingresso. Gli atti vandalici in questione sono avvenuti tra domenica e martedì e a denunciare l’accaduto è la comunità degli isolani, che li ha scoperti ieri sera.

“Nel tardo pomeriggio di martedì 19 dicembre – rendono noto gli isolani – ci siamo accorti che la serratura di un’abitazione lungo Via Guglielmi era stata riempita di colla, pertanto risultava impossibile aprire il portone ed entrare in casa. Abbiamo iniziato un giro di perlustrazione delle abitazioni dal quale è emerso che i portoni danneggiati risultano diversi. A Isola Maggiore in inverno i residenti sono pochi e non è molto frequentata da turisti, ma è raggiungibile sia con i traghetti che con barche private – sottolineano – non è la prima volta che subiamo atti vandalici da persone che arrivano da fuori.

Circa dieci anni fa abbiamo acquistato da soli delle telecamere che sarebbero dovute servire a creare un sistema di videosorveglianza per controllare l’intera Isola – fanno sapere – ma il circuito non è mai entrato in funzione perché le amministrazioni comunali di Tuoro Sul Trasimeno non hanno mai provveduto all’allaccio dell’elettricità, come pattutito al momento dell’acquisto dei dispositivi da parte nostra. Abbiamo richiesto l’autorizzazione al Prefetto, che ci è stata accordata, ma dopo oltre dieci anni, ancora non si è trovato il modo di mettere in funzione l’impianto“.

“La nostra – concludono – è una piccola comunità, ma meritiamo di vivere sentendoci al sicuro. Auspichiamo che dopo questo episodio spiacevole per il quale intendiamo sporgere denuncia contro ignoti, finalmente l’amministrazione comunale si attivi per consentire all’impianto di videosorveglianza che ci siamo autofinanziati di entrare in funzione”.