Isola del libro Trasimeno, premio ad Antonio Carlo Ponti - Tuttoggi

“Con ‘Dizionario sentimentale. Ricordi e incontri di una vita’ – ha proseguito Cardella – Ponti ha ricomposto la mappa culturale e ideale di oltre cinquanta anni della nostra storia. L’intera attività di Ponti è un esempio di come la diffusione e la valorizzazione della produzione culturale di un territorio, se unite alla passione, finiscano per coincidere con il sentimento comune di amore e cura della propria terra e della propria storia”.

L’edizione 2022 di Isola del libro Trasimeno ha fatto registrare alcune migliaia di presenze nei circa quaranta avvenimenti in programma. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori (assente il presidente di Isola, Italo Marri, per un piccolo infortunio) i quali hanno annunciato che il prossimo anno, sempre in collaborazione con Regione, Gal Trasimeno Orvietano e Pro Loco Castel Rigone e Passignano, Isola si aprirà ad una collaborazione con le grosse case editrici, selezionandone una per ogni edizione. Il programma darà spazio ai principali autori, per poi affrontare, come tradizione, i grandi temi di attualità e legati al territorio.