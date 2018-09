Isola del Libro Trasimeno, il ritorno delle donne

Dopo la parentesi perugina della scorsa settimana, torna nella ormai solita location dell’Hotel Kursaal di Passignano, Isola del Libro Trasimeno. La manifestazione di Italo Marri, nel pomeriggio di sabato 8 settembre, ha rimesso al centro dei dibattiti letterari la tematica cardine di questa VI edizione, ovvero la figura della donna e lo ha fatto con la presentazione del libro di Maria Luisa Boccia”Pensieri e pratiche di una femminista”.

Dopo l’introduzione di Chiara Giorgi dell’Università degli Studi di Pisa, l’autrice ed anche politica, ha ripercorso le tappe della lotta del movimento femminista, dalla sua affermazione in Italia negli anni Settanta, all’introduzione ed abolizione di alcune leggi nei confronti delle donne in tema di divorzio, adulterio e aborto. Grazie anche alla citazione di precedenti opere, una su tutte il libro su Carla Lonzi, fondatrice di “Rivolta Femminile” nonché tra le più note e attive femministe del movimento in Italia, Maria Luisa Boccia ha ripercorso il difficile cammino delle donne verso i propri diritti e il riconoscimento della propria identità, giungendo a trattare anche alcune tematiche dei giorni nostri, in cui la donna è noto essere al centro.

Anche per la giornata di domenica 9 la figura femminile resta al centro del cafè letterario de “L’Isola del Libro Trasimeno” con protagoniste altre firme di donna.

