Isola del libro, dal 12 agosto la nona edizione al Trasimeno - Tuttoggi

“Avanti Covid – dopo Covid”, è il titolo della nona edizione dell’”Isola del libro Trasimeno”, che torna ad animare le serate d’estate con un ricco programma dal 12 agosto al 26 settembre. Tra cafè letterari, mostra fotografica e premio letterario “Isola del libro Trasimeno”, quest’ultimo a chiusura dell’evento, saranno Passignano sul Trasimeno, Castel Rigone, Città della Pieve e Cortona ad ospitare incontri con gli autori e personaggi del mondo della cultura e delle istituzioni.

Il programma completo sarà presentato lunedì 2 agosto alle 10 nel salone d’Onore di palazzo Donini, a Perugia. Saranno presenti Italo Marri, presidente dell’associazione culturale ‘Isola del libro Trasimeno’, Carlo Ponti, direttore artistico dell’evento, Fausto Cardella, presidente di Giuria del premio ed ex procuratore generale della Repubblica a Perugia, Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Eugenio Rondini, consigliere regionale, Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno, Fausto Risini, sindaco di Citta della Pieve, e Luciano Meoni, sindaco di Cortona. L’evento è realizzato con il contributo del Gal Trasimeno Orvietano (nell’ambito del Psr per l’Umbria 2014 – 2020 Misura 19.3 ‘Umbria lasciati sorprendere’) per cui sarà presente il direttore Francesca Caproni.