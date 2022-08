Isola del Libro, a Passignano Cardella e Rispoli riflettono su "Mani Pulite" e stragi - Tuttoggi

Condurrà l’incontro la presidente di Tsa (Trasimeno servizi ambientali) Alessia Dorillo. “La nostra economia – è scritto nella descrizione del testo di Massarutto – è costruita secondo un modello lineare: preleviamo risorse naturali dall’ambiente e le restituiamo sotto forma di residui che procurano danni all’ecosistema. È un destino inevitabile, un prezzo necessario da pagare al progresso? Lo abbiamo creduto a lungo, ma ora la natura ci presenta il conto. Perché la nostra civiltà non finisca per morire soffocata dai propri rifiuti, è necessario imboccare una strada alternativa. Quella dell’economia circolare, nella quale gli scarti ridiventano materie prime. Se un mondo senza rifiuti è impossibile, un mondo senza discariche è invece del tutto realizzabile, come testimoniano molte esperienze. Servono però iniziative economiche, servizi, impianti, infrastrutture. Un’opportunità anche per l’Italia, che malgrado tutte le sue munnezze, conquista anche primati positivi. A una condizione: che nessuno scambi l’economia circolare per un bucolico mondo dal quale i rifiuti scompaiono per magia”.

Domenica 28 agosto, poi, sempre alla Terrazza del teatro ma alle 17.30, si coglierà l’occasione del trentennale di Mani pulite e della stagione delle stragi per affrontare una riflessione sullo Stato e la Magistratura. All’incontro dal titolo ‘Le due ricorrenze’, interverranno Guido Rispoli, procuratore generale della Corte di appello di Brescia, e Fausto Cardella, ex procuratore generale della Corte di appello di Perugia e attuale presidente della Fondazione Umbria contro l’usura. A coordinare l’evento sarà la giornalista Erika Pontini.

Rinviato, invece, a sabato primo ottobre l’appuntamento, inizialmente previsto per sabato 27 agosto, con il racconto multimediale ‘Pasolini, l’ultimo pirata’ dell’autore Guido Barlozzetti.