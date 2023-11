Isetta "NTT DATA investe nello sviluppo del Sud" - Tuttoggi.info

SALERNO (ITALPRESS) – “NTT DATA investe da sempre e continuerà a farlo nello sviluppo del Meridione d’Italia, una macroregione ricca d’opportunità e un bacino straordinario di giovani talenti da valorizzare. La sede di Salerno si incastra perfettamente in questa nostra strategia che si è consolidata nel tempo e che vede investimenti strutturali e sostenibili nella formazione per creare un’occupazione in loco che sia duratura e competitiva, anche per contrastare la fuga all’estero di competenze strategiche per il nostro Paese”. Lo dice Luca Isetta, Chief Operating Officer di NTT DATA, in occasione del collegamento alla rete in fibra ottica di Open Fiber dello storico complesso conventuale di San Michele a Salerno.

