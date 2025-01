Iscrizioni Tai Chi sold out, l’Adisu Umbria raddoppia i corsi. Ancora aperte le iscrizioni per il corso di difesa personale - Tuttoggi.info

Grande successo per l’iniziativa sportiva promossa dall’Adisu Umbria: il corso di Tai Chi, dedicato agli studenti universitari, ha registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo. Un interesse così alto che ha spinto l’Adisu a raddoppiare l’offerta, introducendo un secondo corso per soddisfare l’elevata richiesta. Il Tai Chi, antica arte marziale definita anche “meditazione in movimento”, si è rivelato particolarmente apprezzato dagli studenti grazie ai benefici che apporta: respirazione profonda, rilassamento muscolare, riduzione dello stress e un maggiore equilibrio psicofisico, ideale per affrontare al meglio gli impegni accademici. Le lezioni saranno guidate da docenti esperti, con il supporto di una psicologa psicoterapeuta, e si svolgeranno prevalentemente nei locali dell’Adisu, con possibilità di incontri all’aperto, quando le temperature lo consentiranno.

Mentre il Tai Chi ha già raggiunto la piena capienza, gli studenti hanno ancora tempo per iscriversi ai corsi in collaborazione con Libertas, presso la palestra Sport’s Connection, dove potranno partecipare gratuitamente al seminario “Non restare nell’ombra. Non è normale che sia normale”, un progetto per sensibilizzare e affrontare insieme il tema della violenza. Aperte ancora anche le iscrizioni per “Benessere integrato: corpo e mente in armonia”, un percorso organizzato nei locali della piscina Pellini che unisce esercizi fisici e tecniche di rilassamento per promuovere l’armonia tra corpo e mente. Gli studenti interessati possono aderire inviando una mail a info@amatorinuoto.it, specificando il corso di interesse (anche entrambi) e se borsisti Adisu, il numero di protocollo della borsa di studio per l’anno accademico in corso (reperibile nella propria area personale dell’Agenzia accedendo con Spid).

Abbonamenti anche ridotti. Gli abbonamenti saranno assegnati in base alla graduatoria pubblicata sul sito www.adisu.umbria.it nel mese di dicembre 2024. Gli studenti potranno scegliere un solo corso gratuito, ma avranno la possibilità di frequentare entrambi, acquistando il secondo abbonamento a tariffe agevolate. Anche gli studenti non borsisti potranno accedere a prezzi vantaggiosi: abbonamento palestra Sport’s Connection per 6 mesi: €120,00 (con iscrizione al corso gratuito “Non restare nell’ombra”); abbonamento piscina Pellini per 5 mesi: €100,00 (con iscrizione al corso gratuito “Benessere Integrato”). La validità degli abbonamenti è subordinata alla frequenza di almeno il 50% degli incontri previsti per i corsi. Anche per queste attività, per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.adisu.umbria.it alla sezione “comunicazioni-istituzionali”.