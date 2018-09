Iscrizioni, costi, percorsi, iniziative: tutto sulla Grifonissima

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Presentata la 38esima edizione della Grifonissima che si correrà domenica 23 settembre, la prima “autunnale” nella storia della manifestazione curata ed organizzata da UniCredit Circolo dipendenti con la collaborazione della rete commerciale UniCredit della provincia di Perugia. Comune di Perugia, Fondazione Cassa Risparmio di Perugia, Ufficio scolastico regionale, Fidal sono i partners istituzionali di Grifonissima.

Uno spostamento in autunno determinato da una serie di circostanze: l’indisponibilità dello stadio Santa Giuliana la circolare Gabrielli sulla sicurezza, la vertenza della polizia municipale. Gli organizzatori sono comunque riusciti nel miracolo. Lo stadio sarò ultimato giusto in tempo, mentre per garantire la sicurezza la consueta festa quest’anno si svolgerà nel parco adiacente all’impianto.

Nella sezione competitiva, che si svolgerà sulla distanza di 10,4 Km all’interno del centro storico di Perugia, è confermato l’autorevole abbinamento al 17° Criterium Nazionale Universitario, la disputa del 14° Criterium Dipendenti Gruppo UniCredit e la prova unica di Campionato Italiano di Corsa su strada per giornalisti.

I percorsi

Come consueto la manifestazione si articolerà in due percorsi (competitivo e non competitivo) con un partenza comune che avverrà da Corso Vannucci a Perugia, di fronte alla Sede di UniCredit, alle ore 9,30.

A – Percorso non competitivo – 3,5 km aperto a tutti

Piazza IV Novembre, Corso Vannucci, Viale Indipendenza, Via L. Masi, Largo Cacciatori delle Alpi, Via Fiume, Via F.lli Pellas, Via XX Settembre, Via Cacciatori delle Alpi, Parco di Santa Giuliana. Il percorso non competitivo si concluderà invece presso l’adiacente Parco di Santa Giuliana dove si terranno anche le premiazioni, l’animazione, il servizio di ristoro.

B – Percorso competitivo – 10,4 km

Piazza IV Novembre, Corso Vannucci, Viale Indipendenza, Via L. Masi, Via G. Marconi, Via XIV Settembre, Via Ripa di Meana, Viale San Domenico, Via B. Bonfigli, Porta S. Costanzo, Viale Roma, Via G. Marconi, Via XIV Settembre, Porta Pesa, Via Pinturicchio, P.zza Fortebraccio, Corso Garibaldi, Porta S. Angelo, Via Zefferino Faina, Via F. Innamorati , Via A. Vecchi, Rotonda dell’Elce, Viale O. Antinori, Porta Conca, Viale P. Pellini, Porta Eburnea, Via F. di Lorenzo, Via B. Orsini, Via Cacciatori delle Alpi, Stadio S. Giuliana. Il percorso competitivo si concluderà all’interno dello Stadio di Santa Giuliana, dove gli atleti potranno usufruire degli spogliatoi e di tutti i servizi necessari. L’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente ad atleti partecipanti al percorso competitivo e al personale di servizio (cronometristi, allenatori, funzionari Fidal).

La T-shirt ufficiale

A tutti i partecipanti verrà consegnata la t-shirt ufficiale, quest’anno con l’immagine realizzata dall’artista perugino Paolo Ballerani. Ai partecipanti alla competizione verrà data in omaggio una t-shirt tecnica.

Iscrizioni

Le iscrizioni al percorso competitivo (10,4 km) si ricevono:

online tramite il sito www.dreamrunners.it

le principali Agenzie UniCredit della provincia di Perugia

negozio King Sport presso Centro Commerciale Quasar di Corciano

La quota di iscrizione è di 12 euro. Per gli atleti “liberi”, non iscritti a gruppi sportivi né in possesso di “Run Card” Fidal, la quota d’iscrizione è di 15 euro, comprensiva d’iscrizione al gruppo sportivo ASD Grifonissima con tesseramento annuale all’Ente di promozione sportiva Csen.

Per la partecipazione al percorso competitivo B le iscrizioni si chiudono giovedì 20 settembre 2018.

Per tutte le modalità di iscrizione la consegna dei pettorali e micro chip si svolgerà con la seguente modalità:

sabato 22 settembre dalle ore 9,00 alle ore 20,00 presso la sede Unicredit di Madonna Alta-Perugia (uscita superstrada San Faustino)

eccezionalmente, previo accordo individuale, domenica 23 settembre 2018, dalle 7,30 alle 8,30 presso lo sportello self service di UniCredit in Corso Vannucci, 39 a Perugia.

Grifonissima a 4 zampe

In collaborazione con Vitakraft e le Associazioni Cane Sereno ed Amico Peloso si svolgerà anche la Grifonissima a 4 zampe, per sensibilizzare all’amore per gli animali.

La Grifonissima a 4 zampe si sviluppa lungo il percorso non competitivo di 3,5 km. Alla partenza, nei pressi della Fontana Maggiore, una postazione caratterizzata da un banner indicherà il punto di raccolta dei camminatori a 4 zampe. All’arrivo, all’interno del parco di Santa Giuliana, il camper di Vitakraft accoglierà tutti i cani con crocchette, snack e ciotole di acqua, dopo di ché ci sarà la scelta della coppia cane-padrone più simpatica che salirà sul palco della Grifonissima per rappresentare tutti gli amici pelosi che hanno partecipato alla manifestazione.

Avanti Tutta

Si rinnova quest’anno la collaborazione con “Avanti Tutta”, associazione onlus per la lotta contro il cancro che intende raccogliere fondi attraverso l’organizzazione di eventi sportivi e ricreativi, nata da un’idea di Leonardo Cenci. Podista e maratoneta, Cenci ha scelto di promuovere l’importanza dell’affiancamento della attività motoria/sportiva alla terapia medica per arrivare all’obbiettivo finale di far entrare nei protocolli di terapie il giusto dosaggio di una monitorata attività sportiva. Lo sport è certamente un grandissimo alleato che migliora la qualità della vita ed una mentalità sportiva è di grande aiuto per combattere tutte le malattie.

Anche quest’anno Leonardo Cenci, insieme ad un gruppo di fedelissimi, percorrerà l’intero percorso competitivo per testimoniare la presenza, l’attività e la propria lotta contro le malattie, inoltre i soci della Associazione cureranno uno dei rifornimenti dislocati lungo il percorso competitivo.

Minimetrò

Quest’anno il Minimetrò ha anticipato ancora il suo orario di apertura. Rispetto allo standard delle 9,00 eccezionalmente per la Grifonissima le navette inizieranno a muoversi sin dalle 8,00. C’è quindi tutto il tempo per arrivare da tutto il comprensorio perugino parcheggiare al Pian di Massiano, prendere il metrò arrivare in centro, anche con animali di piccola taglia, senza lo stress da parcheggio.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa