Isa di Bastia Umbra: approvato il contratto integrativo - Tuttoggi

Con 602 voti favorevoli e 2 contrari, l’assemblea dei lavoratori della Isa di Bastia Umbra, la più grande fabbrica della provincia di Perugia, con 870 addetti diretti, ha ratificato nei giorni scorsi l’ipotesi di accordo di contratto di secondo livello.

Contratto alla Isa, cosa prevede

Il rinnovo contrattuale alla Isa era stato sottoscritto lo scorso 13 aprile dalle categorie sindacali del settore legno-arredo, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, insieme alla Rsu aziendale. Il nuovo accordo introduce importanti novità in materia di relazioni industriali, prevedendo incontri annuali tra le parti su vari aspetti strategici della vita della fabbrica (dall’andamento produttivo, agli investimenti, dalla programmazione delle ferie collettive agli appalti, etc.). Altri capitoli importanti sono quello su ambiente salute e sicurezza, quello sulla formazione (diritto a 16 ore di corsi per i lavoratori, istituzione del libretto formativo, etc.), la valorizzazione delle “ferie solidali” (per ogni ora ceduta dai lavoratori l’azienda ne aggiungerà una ulteriore).