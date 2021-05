Irene Bertini campionessa italiana Cadette nel fioretto - Tuttoggi

RICCIONE (ITALPRESS) – Irene Bertini si è laureata campionessa italiana della categoria Cadette nel fioretto femminile. L’atleta del Pisascherma ha superato Guia Di Russo del Frascati Scherma in un’avvincente finale, conclusa con il punteggio di 15-13 in favore dell’atleta toscana, già numero 1 del tabellone di eliminazione diretta dopo la fase a gironi. Sul terzo gradino del podio sono invece salite Karen Biasco del Fides Livorno e Matilde Molinari della Comini Padova.

Dopo la due giorni iniziale dedicata alla sciabola, oggi sulle pedane di Riccione, nella terza giornata di gare dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2021, è dunque iniziato il programma del fioretto con la prova femminile under 17 che ha visto 73 atlete ai nastri di partenza. La Bertini ha ottenuto il pass per la finale vincendo il derby toscano contro Karen Biasco del Fides Livorno per 15-7. Nell’altra semifinale, invece, successo al minuto supplementare di Guia Di Russo su Matilde Molinari della Comini Padova con il punteggio di 11-10 al termine di un match emozionante e segnato da continui break tra le due atlete prima della stoccata decisiva della fiorettista laziale. Nell’ultimo atto, dopo due frazioni sul filo dell’equilibrio, il guizzo finale della Bertini. “Una gioia incredibile, un’emozione forte – le parole della vincitrice – E’ stata dura restare lontana dalle pedane di gara per tanto tempo a causa dell’emergenza sanitaria, e anche in questo periodo di restrizioni la scherma per me ha rappresentato tantissimo”.

Domani, dalle ore 10, in pedana la gara di fioretto femminile categoria Giovani.

