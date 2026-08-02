Iran, Trump “Ritiro attacco su richiesta di Teheran e altri Paesi, ora accordo” - Tuttoggi.info

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Iran, Trump “Ritiro attacco su richiesta di Teheran e altri Paesi, ora accordo”

ItalPress

Iran, Trump “Ritiro attacco su richiesta di Teheran e altri Paesi, ora accordo”

Dom, 02/08/2026 - 10:18

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ROMA (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell’Iran, con livelli di terrore militare, forza e potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Nonostante ciò, l’Iran e altri Paesi mediorientali ci hanno appena chiesto di sospendere qualsiasi attacco, in quanto i parametri di un accordo sono stati concordati. Questo includerebbe l’apertura immediata, completa e totale dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana”. Lo annuncia sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Sulla base di questa richiesta, ho accettato, per il futuro beneficio del mondo – prosegue – e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l’attacco, a condizione che si possa raggiungere rapidamente un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l’operazione”, conclude.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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