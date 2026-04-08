Iran, Tajani “Sollievo per cessate fuoco ma il momento resta difficile” - Tuttoggi.info

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Iran, Tajani “Sollievo per cessate fuoco ma il momento resta difficile”

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Iran, Tajani “Sollievo per cessate fuoco ma il momento resta difficile”

Mer, 08/04/2026 - 17:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Questa notte abbiamo accolto con sollievo le notizie del cessato il fuoco” in Iran ” di due settimane, speriamo che in questi giorni possa essere raggiunto un accordo, la nostra priorità è quella di sostenere famiglie e imprese dall’aumento del prezzo dell’energia. per questo gli sviluppi di questa notte sono positivi, anche per la nostra economia: abbiamo visto il calo del prezzo del petrolio, il calo dello spread, la borsa che cresce, il momento resta, comunque, difficile e le sfide si vincono se tutto l’equipaggio rema nella stessa direzione, la nave Italia va nella giusta direzione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo al question time alla Camera. “Con il presidente del Consiglio, stiamo portando avanti una strategia di diversificazione, in primo luogo delle fonti di approvvigionamento” ha aggiunto Tajani ” per rafforzare la nostra sicurezza energetica, siamo in costante contatto con tutti i principali partner, sentirò oggi colleghi di Algeria, Kuwait ed Egitto”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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