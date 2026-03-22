Iran, Metsola “Soluzione non militare ma diplomatica” - Tuttoggi.info

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Iran, Metsola “Soluzione non militare ma diplomatica”

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Iran, Metsola “Soluzione non militare ma diplomatica”

Dom, 22/03/2026 - 23:18

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ROMA (ITALPRESS) – “La nostra posizione sul non entrare in guerra in Iran è ferma: da 47 anni vedo il popolo iraniano chiederci aiuto per raggiungere la libertà, per noi però la soluzione non è militare ma diplomatica”. Così la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Che tempo che fa sul Nove. “Abbiamo fatto il possibile per evitare questa situazione e siamo vicini ai paesi colpiti dal regime iraniano, ma la forza non deve mai prevalere sul diritto – aggiunge Metsola, – Su Hormuz c’era la possibilità di creare un’operazione marittima in funzione protettiva, perchè la riapertura dello stretto e il salvataggio di vite umane è la nostra priorità: per un intervento militare non siamo pronti, ma faremo di tutto in direzione di una de-escalation”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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