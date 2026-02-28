 Iran, "Khamenei è morto": l'annuncio da Israele - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Iran, “Khamenei è morto”: l’annuncio da Israele

tecnical

Iran, “Khamenei è morto”: l’annuncio da Israele

Sab, 28/02/2026 - 21:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
L’ayatollah Ali Khamenei, guida spirituale dell’Iran, è morto. Khamenei è rimasto ucciso nell’attacco condotto oggi da Stati Uniti e Israele. Lo afferma il Times of Israel sulla base delle informazioni fornite da una fonte israeliana. I raid hanno colpito Teheran e in particolare la residenza dell’ayatollah. Il corpo di Khamenei è stato estratto dalle macerie. 

L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha aggiornato diversi alti funzionari a Washington comunicando che l’ayatollah è stato ucciso, come riferisce Axios. 

Per tutta la giornata la sorte di Khamenei è stata avvolta nel mistero. L’attacco condotto oggi ha preso di mira il compound della guida spirituale iraniana, il complesso è stato raso al suolo. “Ci sono molti segnali che Khamenei è morto. Abbiamo distrutto il sito dove si trovava il tiranno che ha diffuso il terrorismo in tutto il mondo”, le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu nel pomeriggio italiano. 

Gli annunci da Israele hanno invertito la rotta dopo le news provenienti da Teheran. Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha usato gli aggettivi “sani e salvi” per rispondere a domande su Khamenei e sul presidente Masoud Pezeshkian. Nell’attacco al compound, ha comunicato Teheran sin da subito, morti il genero e la nuora della Guida Suprema. 

 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!