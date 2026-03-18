Iran esegue condanna a morte di un cittadino svedese, Stoccolma convoca ambasciatore - Tuttoggi.info

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Iran esegue condanna a morte di un cittadino svedese, Stoccolma convoca ambasciatore

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Iran esegue condanna a morte di un cittadino svedese, Stoccolma convoca ambasciatore

Mer, 18/03/2026 - 16:03

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(Adnkronos) – E’ stata eseguita la condanna a morte di un cittadino svedese in Iran. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri svedese, senza precisare la sua identità. L’esecuzione è avvenuta questa mattina. “È con profondo sgomento che ho appreso della recente esecuzione di un cittadino svedese in Iran. In questo momento difficile il mio pensiero va ai familiari in Svezia e in Iran”, ha dichiarato in una nota la ministra degli Esteri svedese, Maria Malmer Stenergard, sottolineando che la pena di morte è “una punizione disumana e crudele”. 

Secondo il sito Mizan Online, affiliato alla magistratura iraniana, all’alba è stato giustiziato Kourosh Keyvani, che era stato condannato a morte per “spionaggio a favore di Israele”. Keyvani era stato arrestato il quarto giorno della cosiddetta Guerra dei 12 giorni dall’intelligence dei Guardiani della Rivoluzione. L’Iran non riconosce la doppia cittadinanza di un individuo. 

Il ministero degli Esteri della Svezia ha convocato l’ambasciatore di Teheran: “Oggi – si legge in una nota – il ministero degli Esteri ha convocato l’ambasciatore dell’Iran per protestare per l’esecuzione di un cittadino svedese arrestato nel 2025”. “Ferma condanna” della Svezia per quanto avvenuto. 

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