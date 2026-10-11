Ippolito "Con gli Italian Reputation Awards premiamo l'eccellenza tricolore" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questo premio arriva a coronamento di 15 anni di studio sulla reputazione, un brevetto depositato presso il ministero e poi esteso all’Europa e agli Stati Uniti per premiare le eccellenze italiane. New York è la città giusta dove dare risonanza a persone persone eccezionali”. Lo afferma Davide Ippolito, fondatore e presidente di Italian American Reputation Lab, a margine della cerimonia di consegna degli Italian Reputation Awards.

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(riprese e intervista di Stefano Vaccara)