Ippolito "Con gli Italian Reputation Awards premiamo l'eccellenza tricolore" - Tuttoggi.info

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Ippolito “Con gli Italian Reputation Awards premiamo l’eccellenza tricolore”

ItalPress

Ippolito “Con gli Italian Reputation Awards premiamo l’eccellenza tricolore”

Dom, 11/10/2026 - 20:03

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questo premio arriva a coronamento di 15 anni di studio sulla reputazione, un brevetto depositato presso il ministero e poi esteso all’Europa e agli Stati Uniti per premiare le eccellenze italiane. New York è la città giusta dove dare risonanza a persone persone eccezionali”. Lo afferma Davide Ippolito, fondatore e presidente di Italian American Reputation Lab, a margine della cerimonia di consegna degli Italian Reputation Awards.

xo9/sat/mca3
(riprese e intervista di Stefano Vaccara)

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