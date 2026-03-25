Ipertensione polmonare, Mazzella (M5s): "Possa migliorare qualità di vita" - Tuttoggi.info

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Ipertensione polmonare, Mazzella (M5s): “Possa migliorare qualità di vita”

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Ipertensione polmonare, Mazzella (M5s): “Possa migliorare qualità di vita”

Mer, 25/03/2026 - 18:03

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(Adnkronos) – “L’accesso alle cure per i malati rari deve essere facilitato e uniforme su tutto il territorio nazionale. Il nuovo Piano nazionale malattie rare può dare effettivamente questo slancio. Mi auguro che questa iniziativa possa contribuire, insieme con le realtà industriali del nostro Paese che stanno investendo in farmaci innovativi, a una sinergia per migliorare, soprattutto, la qualità della vita delle persone che hanno malattie rare, che possono contare sul supporto istituzionale e dell’intergruppo malattie rare onco-ematologiche”. Così il senatore Orfeo Mazzella, vicepresidente della 10a commissione del Senato e senatore del Movimento 5 stelle, nel videomessaggio inviato, alla presentazione, oggi a Roma, della campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare ‘Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’ promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip – Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi – Associazione ipertensione polmonare italiana. 

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