"Io Prevengo", nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly - Tuttoggi.info

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“Io Prevengo”, nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly

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“Io Prevengo”, nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly

Ven, 13/03/2026 - 21:03

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MILANO (ITALPRESS) – Ogni giorno, milioni di italiani convivono con rischi cardiometabolici silenziosi: circa 4 milioni hanno una diagnosi di diabete, quasi la metà degli adulti è in sovrappeso o obeso e circa il 18% soffre di ipertensione o colesterolo alto. Numeri che evidenziano quanto sia urgente rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile e vicina ai cittadini. Per rispondere a questa sfida, Lilly lancia l’iniziativa “Io prevengo”: un truck itinerante che fino al 12 aprile offrirà, nelle principali piazze lombarde, screening gratuiti, attività di educazione, counseling personalizzato su corretti stili di vita e materiali informativi.
f52/mgg/gsl

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