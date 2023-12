"Io capitano" di Garrone commuove il pubblico di New York - Tuttoggi.info

NEW YORK (ITALPRESS) – Il film di Matteo Garrone sul dramma dell’emigrazione, “Io capitano”, ha aperto a New York la rassegna Italy on Screen Today diretta da Loredana Commonara. La pellicola è candidata dall’Italia agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Film straniero. Alla proiezione del 4 dicembre presso The Sag-Aftra Foundation Robin Williams Theater ha partecipato il regista Matteo Garrone con i protagonisti Seydou Sarr e Moustapha Fall, nonché il consulente alla sceneggiatura Mamadou Kouassi; dopo il film la sessione di Q&A è stata moderata dalla giornalista Silvia Bizio. Tra il pubblico, con il Console Generale Fabrizio Di Michele, un pubblico variegato di americani, con qualche vip, e italiani residenti a New York. Il film, che ha commosso il pubblico americano, ha vinto a Venezia il Leone d’Argento per la regia e il premio Mastroianni al giovane protagonista, Seydou Sarr. La rassegna Italy on Screen Today New York, Film&Tv Series Fest, giunta all’ottava edizione, curata da Loredana Commonara, è realizzata con il contributo della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, con il supporto di Consolato Generale d’Italia a New York, Istituto Italiano di Cultura, New York University- Casa Italiana Zerilli Marimò, Rai Cinema.

mgg/gtr (video di Stefano Vaccara)