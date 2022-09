“Io, cacciatore, sono il primo difensore dell’ambiente”

La riflessione di Massimo Paneni su chi ritiene che il problema sia la caccia

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione del dott. Massimo Paneni, appassionato cacciatore:

Da diversi anni uno dei temi più trattati dai mezzi d’ informazione è sicuramente quello

ambientale. Ora, stando così le cose, uno pensa che dalle chiacchiere si sia anche passati ai fatti.

Quindi ti immagini che, partendo dall’abc, siano state fatte campagne di sensibilizzazione per

educare gli italiani a non gettare cicche, cartacce, bottiglie vuote…dove capita, che nel frattempo

nelle strade e nelle piazze siano stati piazzati raccoglitori per differenziare questi rifiuti “turistici”,

che si sia legiferato per punire severamente i trasgressori e, naturalmente, si sia formato ed

assunto il personale addetto ai relativi controlli.

Pensi che si sia dato seguito alle migliaia di miliardi di lire spesi negli anni ’90 per trovare i siti più

produttivi ove piazzare le centrali idroelettriche, eoliche, fotovoltaiche, di estrazione di gas

naturale … costruendo queste centrali.

Che si sia proceduto ad incentivare la ricerca per motori, refrigeratori o impianti di riscaldamento

a basso consumo, laterizi ad alto coefficiente di isolamento termoacustico e, soprattutto, a

fertilizzanti e prodotti per l’agricoltura in genere a bassa tossicità e basso impianto ambientale con

conseguente messa al bando, con effetto immediato, di tutti gli altri. Il tutto associato ad incentivi

al loro utilizzo e salatissime sanzioni a chi continua ad utilizzare prodotti tossici ed inquinanti.

Dai addirittura per scontato che siano state poste in essere tutte quelle misure per vigilare

sull’armonioso equilibrio delle varie specie animali e vegetali si da garantire la salvaguardia della

biodiversità altrimenti messa a rischio dall’inevitabile preponderanza delle specie più forti ( in

particolare i predatori nel mondo animale e le piante infestanti in quello vegetale).

Poi ti scontri con la dura realtà e ti rendi conto che, di tutto questo, nulla è stato fatto.

Però tra poco ci saranno le elezioni, pensi: vuoi che i vari partiti, oltre all’inevitabile presa di

posizione sulla guerra in Ucraina e sulla precarissima situazione in cui versa la nostra economia

strangolata dal pauroso incremento del costo di energia elettrica, gas e carburante (del quale non

sono per niente estranee le prese di posizione del così detto mondo ambientalista), non abbiano

programmi per risolvere anche le gravi problematiche ambientali?

Dando un’occhiata ai vari programmi effettivamente non ti è chiaro se c’è superficialità (o

ignoranza) nel voler affrontare il problema, ovvero se c’è il serio proposito di non volerlo

affrontare per niente.

Però non si può, e non si deve, fare di tutt’erba un fascio. Qualcuno con le idee chiare su come

risolvere i problemi dell’ambiente c’è: evviva !

Bonelli (Verdi), Conte (Movimento 5 Stelle) e Fratoianni (Sinistra Italiana) hanno, tra i primi punti

dei loro programmi di partito, una rivoluzionaria proposta che risolverà tutti, o quasi, i problemi

dell’ ambiente: chiudere la caccia ed abolire l’articolo 842 del Codice Civile (quello che permette al

cacciatore, naturalmente pagando, di accedere nell’altrui proprietà e grazie al quale tutti i cittadini

possono, per traslazione di concetto, andare liberamente per boschi e campagne).

Ora, va bene che la nostra classe politica è quello che è, ma un minimo di decenza la si dovrebbe

comunque richiedere!

Cominciamo , come sempre, dall’abc. Historia magistra vitae (est) dicevano i Latini.

Si fa risalire ad una Bolla di papa Gregorio Magno (seconda metà del sesto secolo) la possibilità, o

meglio la concessione, di potersi portare liberamente nelle altrui proprietà per raccogliere i frutti

spontanei della natura (legna secca, funghi, asparagi, piccoli uccelli…). Nel “periodo dei Lumi” la

maggioranza di Regni e Ducati fecero propria questa norma che ritroviamo successivamente nello

Statuto Albertino prima e, con l’art. 42 della Costituzione Repubblicana, ai tempi nostri poi.

Sempre per rimanere in tema di storia mi permetto di ricordare che la caccia non rappresenta,

come si vuol far credere, una delle ultime vestigia di un fascismo che voleva allenare gli Italiani all’

uso delle armi per fini bellici, visto che il “diritto alla caccia” è stata una delle prime richieste

(naturalmente subito concessa) dei rivoltosi all’indomani della presa della Bastiglia.

Cambiando argomento vorrei far notare come se vado a parlare con un bambino di sei anni e gli

dico : “amore, guarda che se l’ambiente non è salubre non ci sono funghi, non ci sono asparagi e,

tanto meno, ci sono lepri, fagiani, starne, per cui io (ovviamente in senso figurato) devo rimanere a

casa perché non trovo niente di tutto ciò. Un ambiente salubre ed una buona biodiversità sono

fondamentali perché ci siano funghi, lepri…per cui io sono il primo difensore dell’ambiente”. Voi

non ci crederete, ma il bambino capisce. Lui capisce, sono gli altri che non riescono a

comprendere.

I cacciatori investono milioni di euro l’anno per acquistare selvaggina da liberare nel territorio ai

fini di ripopolamento. Altri milioni vengono spesi per l’acquisto di granaglie che vengono portate

(sempre dai cacciatori) sui luoghi dove tali animali vengono liberati. Sono sempre i cacciatori che

provvedono (direttamente o indirettamente) a creare colture “a perdere” (ovvero che non

vengono raccolte per uso umano, ma lasciate in loco) per il nutrimento e la protezione sia di questi

animali che di quelli che vi stazionano durante il volo migrazionale). E guardate che queste cose si

fanno anche in territorio precluso alla caccia… Sono sempre i cacciatori che dedicano ore ed ore

del loro tempo libero al tentativo di proteggere tali animali dai predatori che hanno raggiunto

(grazie all’attività, alle norme, alle pastoie burocratiche volute dagli animal-ambientalisti)

numeri talmente esorbitanti da divenire il più serio pericolo per il mantenimento dell’equilibrio

biologico prede-predatori e, quindi, del mantenimento della biodiversità. E questi signori vogliono

chiudere la caccia….

Ma in che mani siamo!