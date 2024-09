invito all’inaugurazione Innovation Lab - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA

“Innovation Lab” all’ITT “Allievi-Sangallo”

Oggetto: invito all’inaugurazione Innovation Lab

In data 3 Ottobre 2024 a partire dalle ore 10.00 si svolgerà presso l’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni l’inaugurazione del laboratorio “Innovation Lab”, un laboratorio di nuova generazione implementato con i fondi del Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next Generation Labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro di cui al D.M. n. 218/2022.

Grazie ai fondi messi a disposizione, il laboratorio n. 56 dell’Istituto è stato dunque completamente rinnovato, con la creazione di una sezione specificamente dedicata al mondo Apple e di un’area dotata di arredi modulari, funzionali ad attività interattive e collaborative.

Il Laboratorio metterà a disposizione degli studenti dell’ITT 21 postazioni fisse dotate di Apple iMac, 10 MacBook, 20 Notebook Windows e un televisore touch screen da 86’’ dotato di AirPlay.

L’equipaggiamento sarà inoltre completato da rack contenenti Switch, Access Point e router Cisco, oltre che da due server con i quali sarà possibile per gli studenti lavorare con la virtualizzazione, sia in ambiente Windows che Linux.

Il Laboratorio ha ottenuto la certificazione Apple Authorized Training Center for Education (AATCe), un importante riconoscimento che pone l’ITT all’avanguardia in Umbria e nel contesto nazionale e che permetterà alla scuola di ospitare corsi riconosciuti, tenuti da docenti certificati da Apple, per insegnare la programmazione e lo sviluppo di applicazioni con Swift.

Alla cerimonia sono stati invitati i rappresentanti delle Istituzioni locali e delle aziende del settore del territorio.

Sarà dunque una nuova occasione per l’ITT per rinsaldare il profondo legame già esistente tra scuola, territorio e istituzioni e implementare la transizione digitale.





Luogo: ITT Allievi Sangallo di TERNI, CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA