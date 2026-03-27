Investito mentre prende scuolabus, 14enne in ospedale - Tuttoggi.info

E’ stato investito da un’auto mentre andava a scuola. L’incidente – avvenuto stamattina (27 marzo) a Tavernelle (Panicale) ha coinvolto un 14enne che – da quanto emerge – sarebbe stato travolto da una vettura mentre stava per prendere l’autobus.

Il giovane, che avrebbe riportato un politrauma, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono arrivati i carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.