Investito mentre prende scuolabus, 14enne in ospedale - Tuttoggi.info

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Investito mentre prende scuolabus, 14enne in ospedale

Redazione

Investito mentre prende scuolabus, 14enne in ospedale

Ven, 27/03/2026 - 13:20

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E’ stato investito da un’auto mentre andava a scuola. L’incidente – avvenuto stamattina (27 marzo) a Tavernelle (Panicale) ha coinvolto un 14enne che – da quanto emerge – sarebbe stato travolto da una vettura mentre stava per prendere l’autobus.

Il giovane, che avrebbe riportato un politrauma, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono arrivati i carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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