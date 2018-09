Investita sulle strisce, anziana in ospedale | Belloni “Attraversamento pedonale pericoloso”

Un’anziana, nella mattinata odierna (lunedì 17 settembre), è stata investita da un’utilitaria sulle strisce pedonali in viale Fabbrini, a San Giustino. La donna avrebbe riportato diversi traumi alle gambe ed è subito stata portata dal 118 all’ospedale di Città di Castello. Sul posto anche la Polizia municipale.

Polemico il consigliere comunale Corrado Belloni (Lega): “Non so se la causa del sinistro sia stata la velocità o una distrazione ma è palese che non si può realizzare un attraversamento pedonale a ridosso di una curva, per lo più con la strada in leggera discesa che facilita la velocità dei veicoli. Era evidente fin dal primo giorno dalla realizzazione di quel nuovo attraversamento pedonale presso l’area verde in viale Fabbrini che qualcosa sarebbe successo”.

