Investita mentre porta a spasso il cane, muore 57enne - Tuttoggi

Tragedia nella serata di venerdì a Tavernelle, per la donna e per il cane non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri

Tragedia nella serata di venerdì a Tavernelle, nel comune di Panicale. Una donna di 57 anni è stata infatti investita mentre portava a spasso il cane. Per lei non c’è stato purtroppo nulla da fare ed anche l’animale è deceduto nell’impatto con l’auto.

Il terribile incidente è avvenuto intorno all’ora di cena nei pressi del vecchio campo sportivo della frazione. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per la 57enne non c’è stato nulla da fare. A cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto sono i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve, al cui vaglio c’è la posizione del giovane alla guida dell’auto che ha travolto la donna ed il suo cane.