Investita mentre attraversa la strada, 80enne muore dopo 3 giorni

La signora Dina è stata investita dall'auto guidata da un 20enne, è morta in ospedale dopo 3 giorni. Oggi l'autopsia

E’ in programma oggi (17 agosto) all’ospedale di Perugia l’autopsia sul corpo di una donna di 80 anni, Dina Nappini, morta dopo essere stata investita da un’auto guidata da un giovane perugino. L’incidente è avvenuto a Città della Pieve l’8 agosto, intorno alle 23: l’anziana stava attraversando la strada in viale Marconi quando è stata travolta da un’auto di passaggio, guidata da un ventenne di Perugia. Sul posto è intervenuto il personale del 118: la signora ha riportato fratture multiple ed un grave trauma cranico seguito da una emorragia cerebrale. Portata al Santa Maria della Misericordia, è qui deceduta dopo tre giorni di agonia, l’11 agosto.

Sull’investimento mortale dell’80enne è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente della vettura che l’ha investita; le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve sono coordinate dal pm Giuseppe Petrazzini che ha disposto l’autopsia.

L’esame autoptico è stato fissato per oggi: sarà effettuato dal dottor Luca Tomassini; sarà presente anche il medico legale Sergio Scalise, come consulente di parte nominato dai familiari di Dina Nappini, che si sono rivolti allo studio 3A-Valore spa ed all’avvocato Alessandro Grillo del foro di Perugia. Nelle prossime ore, quindi, la salma sarà dissequestrata per consentire di rendere l’ultimo saluto a Dina Nappini.