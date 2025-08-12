 Investita da una barca mentre fa il bagno nel Lago d'Iseo, morta 65enne - Tuttoggi.info
Investita da una barca mentre fa il bagno nel Lago d’Iseo, morta 65enne

Mar, 12/08/2025 - 20:03

(Adnkronos) – E’ stata investita da una barca mentre faceva il bagno nel Lago d’Iseo. E’ così che una donna di 65 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Predore, nella Bergamasca. 

La donna era residente nel comune che affaccia sulla sponda occidentale del Lago d’Iseo ed era una habitué del posto. Spesso, infatti, si recava nella spiaggetta di Predore per fare un bagno. Esattamente come stava facendo oggi quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata investita da una imbarcazione, rimanendo uccisa. 

I soccorritori dell’Areu 118 sono intervenuti, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Clusone, oltre ad un equipaggio della guardia di finanza competente per territorio.  

