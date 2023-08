Investita da un suv condotto da un 50enne, è morta la donna di Umbertide

Rita Bellucci, 84 anni, non ce l'ha fatta a causa delle ferite riportate nell'incidente avvenuto in mattinata in via Roma

E’ morta mentre attraversava la strada, in via Roma a Umbertide, poco distante dalla sua abitazione. Rita Bellucci, di 84 anni, è morta all’ospedale di Città di Castello, dove era giunta in condizioni disperate a causa dei traumi subiti dall’urto con un suv condotto da un 50enne del posto.

L’incidente si è verificato nella mattinata di giovedì, nei pressi delle strisce pedonali della centrale via di Umbertide.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e appunto condotta all’ospedale di Città di Castello, dove è deceduta dopo alcune ore.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Umbertide.

(notizia aggiornata alle ore 19.45)