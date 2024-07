Intramontabile passione, DJ Manciucca per i 60 anni si regala un poker di serate. La prima giovedì sera allo Zocco di San Feliciano - Tuttoggi.info

Regalare a se stesso e al proprio fedelissimo pubblico quattro serate speciali per festeggiare degnamente i propri 60 anni. Il popolare Dj Gianluca Manciucca ha pensato di rendere indimenticabile il compleanno, che cade giovedì 11 luglio, come si conviene per le occasioni di rilievo. Anche perché dopo 43 anni trascorsi dietro alla consolle, di musica e storie ne avrebbe da raccontare, tra dj-set nei più disparati club della penisola e autentiche maratone in centinaia di locali e discoteche. Un percorso professionale e di vita che verrà celebrato con gli amici di sempre, i colleghi dis dell’Umbria e non solo e gli appassionati della notte a partire da giovedì sera quando allo “Zocco Beach” di San Feliciano prenderà vita un dj-set speciale e celebrativo da gustare tra brindisi e una maxi-torta. Poi, sabato 13 il suo celebre “Disco Show”, accompagnato da Devis Voice e Robertino Dj from “La Vispa Story”, farà tappa a Panicarola nell’ambito di “Busso d’Estate” per una Magic Night 80vs90. Altra tappa imperdibile, ma anche di particolare prestigio per location e ricorrenza, venerdì 19 al celebre “Dune Beach Club” di Civitanova Marche dove ad abbracciarlo sarà il pubblico delle vacanze, tra cui gli immancabili turisti umbri, e i tanti proprietari di locali della costa adriatica con cui intrattiene rapporti da anni. Chiusura dei festeggiamenti per Manciucca sabato 20 con l’amico di sempre Roberto Subicini, pronti a riproporre la versione estiva del “Memories”, cavallo di battaglia invernale al Matrioska, ballando sotto le stelle al Jurassic Pub di Sant’Enea nell’ambito dell’estate locale. Il tutto con l’obiettivo di riempire come sempre la pista al ritmo della musica di quei fantastici e intramontabili anni ’80 e ’90 che ne fanno di lui un vero ambasciatore. Sempre sotto il segno del divertimento e del saper far ballare tutti. Anche a 60 anni.

Luogo: Zocco Beach, Via Ghandi, 1, MAGIONE, PERUGIA, UMBRIA