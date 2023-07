Transizione sostenibile, indipendenza energetica e digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono i punti cardine dell’accordo in Sardegna tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, presentato a Cagliari nell’ambito di un incontro che ha messo in luce le prospettive economiche del territorio e le leve per la crescita.

col/fsc/gsl