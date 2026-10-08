Intesa Sanpaolo, piano da 20 mld per favorire la crescita per le piccole imprese - Tuttoggi.info





MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo e le associazioni di categoria di commercio, turismo e artigianato siglano un patto per la crescita. Un nuovo accordo che vale 20 miliardi per sostenere le micro e piccole imprese in modo che possano investire in innovazione, digitalizzazione e riqualificazione per diventare più competitive. Intesa Sanpaolo mette sul piatto agevolazioni che vogliono contrastare l’aumento generalizzato dei costi. Fra le novità l’azzeramento totale delle commissioni sul POS fisico per tutti i micro-pagamenti fino a 20 euro e prima rata a zero interessi per i finanziamenti dedicati a sviluppo ed energia fino a 50.000. La quota interessi è eliminata anche per le scadenze di fine anno 2027 e 2028.

f03/mrc