Intesa Sanpaolo, piano da 20 mld per favorire la crescita per le piccole imprese - Tuttoggi.info

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Intesa Sanpaolo, piano da 20 mld per favorire la crescita per le piccole imprese

ItalPress

Intesa Sanpaolo, piano da 20 mld per favorire la crescita per le piccole imprese

Gio, 08/10/2026 - 23:03

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MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo e le associazioni di categoria di commercio, turismo e artigianato siglano un patto per la crescita. Un nuovo accordo che vale 20 miliardi per sostenere le micro e piccole imprese in modo che possano investire in innovazione, digitalizzazione e riqualificazione per diventare più competitive. Intesa Sanpaolo mette sul piatto agevolazioni che vogliono contrastare l’aumento generalizzato dei costi. Fra le novità l’azzeramento totale delle commissioni sul POS fisico per tutti i micro-pagamenti fino a 20 euro e prima rata a zero interessi per i finanziamenti dedicati a sviluppo ed energia fino a 50.000. La quota interessi è eliminata anche per le scadenze di fine anno 2027 e 2028.
f03/mrc

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