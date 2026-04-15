Intesa Sanpaolo e Campus Bio-Medico, Italia leader nell’innovazione sanitaria - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale è già una realtà per il settore MedTech italiano, tra i più vivaci d’Europa: il 78% delle aziende l’ha integrata nei propri prodotti o servizi e il 61% si trova in fasi avanzate di sviluppo e validazione. Eppure, queste tecnologie faticano ancora a raggiungere i pazienti, a entrare sistematicamente nei reparti e a trasformare concretamente i modelli di cura. E’ quanto emerso dallo studio che ha coinvolto circa 300 aziende del settore, pubblicato dall’Osservatorio Tech4GlobalHealth, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e Intesa Sanpaolo.

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