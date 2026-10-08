Intesa Sanpaolo, a Vicenza apre la mostra di Giandomenico Tiepolo - Tuttoggi.info

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Intesa Sanpaolo, a Vicenza apre la mostra di Giandomenico Tiepolo

ItalPress

Intesa Sanpaolo, a Vicenza apre la mostra di Giandomenico Tiepolo

Gio, 08/10/2026 - 20:02

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VICENZA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 9 ottobre al 17 gennaio, alle Gallerie d’Italia di Vicenza, la mostra “Giandomenico Tiepolo. Un mondo nuovo”, a cura di Carolina Brook, Valter Curzi e Fabrizio Magani. Organizzata in occasione del terzo centenario della nascita dell’artista, l’esposizione rende omaggio a una delle personalità più originali del Settecento veneziano, offrendo una rilettura complessiva della sua produzione e restituendo piena autonomia a un maestro troppo a lungo considerato principalmente all’ombra del padre, Giambattista Tiepolo.
f29/mgg/gtr

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