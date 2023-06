Dare vita a uno scambio di informazioni e di dati, oltre che a un’attività di approfondimento su possibili collaborazioni in diversi ambiti. È questo l’obiettivo che ACEA e Acquedotto Pugliese si sono posti di raggiungere in un memorandum per lo sviluppo congiunto di progetti di collaborazione sul tema della tutela della risorsa idrica e dell’innovazione tecnologica.

xa2/pc/gtr